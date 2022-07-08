Окупанти готуються одночасно штурмувати Слов'янськ та Краматорськ – ISW

Військові експерти вважають, що артобстрілами російські війська готують наступ одразу на два міста Донецької області.

Аналітики із Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні за підсумками доби 7 липня зробили припущення про можливий одночасний наступ російських окупантів на Слов'янськ та Краматорськ.

Про це йдеться на сайті ISW.

Експерти повідомили про артилерійські удари, які завдають російські окупанти по позиціях ЗСУ на південь від Барвінково, обстріли Нікополя і Новопавлівки, а також кількох населених пунктів на північний захід від Слов'янська.

На думку аналітиків ISW, ці удари можуть свідчити про те, що окупанти прагнуть обійти Барвінкове зі сходу і або рухатися в напрямку шосе E40 Ізюм-Слов'янськ для просування на південний схід у бік Слов'янська, або рухатися прямо на південний схід від Барвінково у бік Краматорська.

"Російські сили можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який йтиме паралельно з наступом на Слов'янськ", – прогнозують експерти.

Росіяни обстріляли центр Краматорська: одна людина загинула, 10 людей дістали поранення

Нагадаємо, ризики захоплення усієї Донецької області російськими військами - дуже великі.

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