Окупанти готуються тікати з Херсона: почали нищити всю інфраструктуру

Російські військові перед відступом з Херсонщини підірвали котельні, об’єкт обленерго, а також телецентр, який розташований біля телевежі. Сама ж телевежа не постраждала.

Про це повідомляє місцеве видання "Мост".

"У місті підірвали котельні і об’єкт обленерго. Окрім того, росіяни підірвали телецентр, який знаходиться біля телевежі. Сама телевежа ціла", - йдеться у повідомленні.

Також у Херсоні тривають проблеми зі зв’язком. Він є тільки біля Антонівського мосту.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що окупанти не збираються тримати правобережну Херсонщину до останнього військовослужбовця, тому процес звільнення правобережжя області може зайняти від одного до двох тижнів.

Раніше ТСН.ua зібрав подробиці щодо можливого відступу військ РФ із Херсона.

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