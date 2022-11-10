Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти готуються тікати з Херсона: почали нищити всю інфраструктуру

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1463
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти готуються тікати з Херсона: почали нищити всю інфраструктуру

Фото: Associated Press

Російські загарбники перед відступом з Херсона почали нищити місцеву інфраструктуру.

Російські військові перед відступом з Херсонщини підірвали котельні, об’єкт обленерго, а також телецентр, який розташований біля телевежі. Сама ж телевежа не постраждала.

Про це повідомляє місцеве видання "Мост".

"У місті підірвали котельні і об’єкт обленерго. Окрім того, росіяни підірвали телецентр, який знаходиться біля телевежі. Сама телевежа ціла", - йдеться у повідомленні.

Також у Херсоні тривають проблеми зі зв’язком. Він є тільки біля Антонівського мосту.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що окупанти не збираються тримати правобережну Херсонщину до останнього військовослужбовця, тому процес звільнення правобережжя області може зайняти від одного до двох тижнів.

Раніше ТСН.ua зібрав подробиці щодо можливого відступу військ РФ із Херсона.

Читайте також:

Відступ з Херсона та тиск на Угорщину з боку ЄС – новини на ранок 10 листопада

Відступ з Херсона та тиск на Угорщину з боку ЄС – новини на ранок 10 листопада

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1463
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація