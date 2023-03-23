Окупанти готуються тікати з Криму: спродують житло, вивозять продукцію і готують поїзди

Окупанти готуються до евакуації з Криму, про що свідчить збільшення кількості залізничних рейсів та збільшення вивезення зерна з півострова.

Про це заступник постпреда президента України в АР Крим Денис Чистіков розповів у ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він прокоментував дані української розвідки про те, що окупаційна "влада" та командування російської армії активно пакують валізи та готуються залишити Крим.

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"Таку інформацію окупаційна адміністрація намагається приховати. Але останніми днями з’явилася інформація про те, що збільшилася кількість поїздів як пасажирських, так і вантажних на територію Криму. Це вони пояснюють тим, що збільшиться туристичний сезон. Але також фіксується, що після вибухів у Джанкої та Севастополі почали скасовувати броні та взагалі відмовлятися від відпочинку на території тимчасово окупованого Криму. Тому ми можемо зрозуміти, що це збільшення кількості поїздів може бути якраз використано для евакуації", – пояснив Чистіков.

Він також повідомив, що окупаційна адміністрація заявила про збільшення обсягів вивезеної з півострова продукції. Так, загарбники намагаються максимально вивезти зерно, яке накопичилося у Криму і було завезено туди з новоокупованих ворогом територій.

Заступник постпреда президента також заявив про значну кількість житла, яку росіяни придбали за період окупації, а тепер прагнуть продати. Однак точні дані щодо нерухомості зараз назвати складно.

Нагадаємо, вибухи, що сталися напередодні в окупованих Джанкої та Севастополі можуть свідчити про початок ранньої стадії контрнаступу ЗСУ, заявили військові експерти Олег Жданов та Роман Світан. Тож через загрозу ударів по ворогу обоє порадили жителям Криму підготувати укриття, зібрати "тривожні валізи" та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

В ОК "Південь" підтвердили, що атака по залізничному вузлу ворога в Джанкої є частиною плану щодо виснаження ворога, який передує контрнаступу ЗСУ. Тож в окупантів та колаборантів у Криму з’явилися панічні настрої.

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