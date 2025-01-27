Окупанти готуються захопити Торецьк: аналітики розкрили задум РФ 

Росіяни змінюють свої пріоритети на Донеччині.

Найближчими днями російські окупанти на Донбасі готуються захопити Торецьк.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Передислокація елементів Східного військового округу РФ для посилення російського угруповання на Торецькому напрямку може свідчити про нові пріоритетні зусилля ворога щодо відновлення атак у напрямку Костянтинівки", - зазначають аналітики.

"Російські війська, ймовірно, мають намір використати захоплення Торецька для просування далі на захід і вздовж траси Т-05-16 Торецьк-Костянтинівка в напрямку найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Костянтинівці", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, на Торецькому напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії, де російські війська активно застосовують артилерію, касетні авіабомби і дрони, зокрема з оптичним волокном. Окупанти також змінили тактику на цьому напрямку

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