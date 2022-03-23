Окупанти "Градами" обстріляли Ясногородку: названо найбільш небезпечні напрямки Київської області

Житомирська траса, Ірпінь, Гостомель - бої.
У Київській області станом на 23 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.
Про це 23 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.
Так, ситуація у області станом на ранок 23 березня така:
Білоцерківський, Бориспільський та Обухівський райони
Ситуація контрольована. Ніч минула спокійно, без обстрілів.
Бучанський район
- Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади - під обстрілами. Особливо потерпають Макарів, Копилів, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка, Бабинці, Здвижівка.
- Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка - на межі гуманітарної катастрофи.
- У Бородянській, Дмитрівській Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога.
- Бучанська та Немішаєвська громади - ворог окопався.
- Житомирська траса, Ірпінь, Гостомель - бої.
Броварський район
У Баришівській, Калитянській, Великодимерській та Калинівській громадах - ворожа техніка. Багато пошкодженої цивільної інфраструктури.
Вишгородський район
В Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований.
Фастівський район
Окупанти обстріляли "Градами" с. Ясногородка.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 28-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 23 березня від рук росіян загинула 121 дитина.
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