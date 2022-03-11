"Окупанти гребуть у зворотному напрямку" - Кім про ситуацію в Миколаєві

Віталій Кім розповів про ситуацію в Миколаєві.

У Миколаєві ніч проти 11 березня уперше за останній час минула спокійно. Натомість українським захисникам у Миколаєві вдалося просунутися далі, вибивши ворога. Україна закликає російських окупантів здаватися.

Про це розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму ранковому відеозверненні.

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"Мені кажуть, що не було жодних обстрілів (уночі), з чим і вітаю. Перша ніч за останній час. Спали добре. Знаю, що окупантам не до цього, вони гребуть у зворотному напрямку і якось намагаються врятувати ситуацію, якось втекти, перегрупуватися... І, звичайно, вибиваємо ворога. Ми знову просунулися далі... Здавайтеся російські окупанти, принаймні та частина, яка в нас тут в кільці і їм нікуди діватися, інакше будемо вас бити, якщо будете захищатися, оковуватися. Захищайтеся, нічого вам тут ловити", - сказав Кім.

Крім того, голова ОДА розповів, що вночі за умов телемедицини (онлайн) молода медсестра прийняла пологи.

"Не було можливості інакше. Народився хлопчик. Вітаю батьків! Подробиці будуть пізніше. Ось так у воєнний час доводиться робити", - сказав Віталій Кім.

Як повідомлялося, до Миколаєва, де точаться активні бойові дії через підлий напад Росії, з-за кордону приїздить чимало журналістів. Лише за 9 березня у місті побувало близько 20 іноземних медійників.

Нагадаємо, у Миколаєві врятували кішку, яку господарі, що втекли з міста, кинули у зачиненій квартирі. У бетонній стіні зробили отвір, щоб мати змогу передавати тварині їжу.

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