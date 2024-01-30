Окупанти грозяться знову окупувати Херсон: у ЗСУ розповіли, чи це реально

Окупанти вихваляються, що можуть знову повернутися на правий берег Херсонщини.

У ЗСУ впевнені, що російські окупанти не зможуть знову окупувати правий берег Херсонської області, включно із обласним центром.

Про це наголосила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Вона нагадала, що окупанти готують лівий берег Херсонщини до так званих "виборів" президента Росії і водночас вихваляються, що можуть знову захопити правий берег.

"Це абсолютно невиконанна місія для них. Вони не зможуть цього зробити і за ландшафтними особливостями і через відсутність підтримки на тому самому правому березі. Немає в них таких сил та можливостей. Противник не припиняє своєї активності, вишукує ті засоби і можливості, які може застосувати максимально ефективно. Намагається тиснути за допомогою дронових атак - як нічної із застосуванням "Шахедів", так і протягом усієї бойової доби", - сказала Гуменюк.

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