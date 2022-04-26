Окупанти ґвалтували з криками: "Так буде з кожною нацистською шльондрою" — Денісова назвала ще один прояв геноциду

Окупанти ґвалтували з криками: "Так буде з кожною нацистською шльондрою" — Денісова назвала ще один прояв геноциду

Уповноважена ВР з прав людини озвучила випадки жахливих воєнних злочинів російських військових в Україні.

Зґвалтування військовими РФ на Київщині, які відбувалися прилюдно для остраху інших та як покарання “нацистських шльондр”, стало ще одним проявом геноциду проти українців.

Таку думку висловила в інтерв’ю “Суспільному” уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, серед ґвалтівників переважають молоді люди, віком 20-25 років, які зростали саме під час правління Путіна та на його пропаганді. Ще одним показовим моментом є те, що багато злочинів було скоєно публічно.

“Обов’язково при інших людях і групами. Щоб бачили інші, як знущаються над тією, кого ґвалтують”, - наголосила Денісова.

Омбудсменка вважає, що ці злочини були ще одним проявом геноциду, оскільки ґвалтівники під час насильства вигукували: "Бачиш? Так буде з кожною нацистською шльондрою".

Вона також розповіла про шантаж, який застосовували окупанти для насильства. Зокрема, розповіла про свідчення двох сестер віком 25 та 16 років, коли старша вмовляла на колінах не знущатися із молодшої. Але благання не допомогли і допомоги тепер потребують обидві сестри.

“А коли п’ять орків при матері зґвалтовують 11-річного хлопчика, як можна це витримати? А коли зґвалтовують 14-річну три орки? Потім, коли звільнили Бучу, мама веде її до лікаря, а той каже, що вона вагітна. І не можна зробити аборт. От що далі, як витягнути і матір, і цю дитину?”- наводила приклади Денісова.

Уповноважена з прав людини розповіла також про 11-річну дівчинку з Гостомеля, яка не хоче жити і вважає себе винною, бо не послухалася маму.

“Мама їй заборонила виходити [на вулицю], а вона хотіла матусі зробити щось таке тепле: нарвати квітів. І тут — цей ґвалтівник. І вона пам’ятає тільки початок, а потім нічого не пам’ятає, тільки коли її вже повалили на землю. І плаче”, - розповіла Денісова.

Нагадаємо, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла про складнощі у розслідуванні справ про скоєння російськими військовими зґвалтувань на тимчасово окупованих територіях України.

Уроки історії: мародерство, зґвалтування та насильство – характерні риси російської армії

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