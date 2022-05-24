Окупанти хаотично обстрілюють Сєвєродонецьк: в одній багатоповерхівці виявили багато загиблих (фото, відео)

Росіяни продовжують невдалі спроби із оточення Лисичанська та Сєвєродонецька.

Минулої доби окупанти хаотично та майже безперервно обстрілюють Сєвєродонецьк. Росіяни атакували житлову багатоповерхівку, у результаті чого там загинуло одразу четверо людей. Трагедія сталася у старих районах міста.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, тіла двох чоловіків та жінки без ознак життя виявили поліцейські, які першими приїхали на допомогу. Ще одна жінка була важкопоранена.

Їй надали першу допомогу та госпіталізували. На жаль, потерпіла померла на операційному столі.

"Всі четверо перебували в одній багатоповерхівці. Ймовірно, постійно там і мешкали. Або по-сусідству. Вчора ця вулиця опинилася під дуже щільним обстрілом – пошкоджено декілька будинків. Загалом по місту – щонайменше шість. Стільки ж у Лисичанську, де в одній з багатоповерхівок вдалося врятувати життя чоловікові", - повідомив Гайдай.

Ще чотири будинки зруйновані в Золотому та три – в Новодружеську.

"Обстріли дуже потужні. Всі руйнування не завжди вдається порахувати вчасно – важко дістатися до місць подій. Так, із дводенним запізненням ми отримали інформацію, що ворог знов розстріляв будівлю обласної спеціалізованої школи. Це інтернат для дітей у Гірському, який мав сучасні умови для їхнього навчання. "Руський мир" зробив все, щоб їх забрати", - розповів голова ОВА.

Гайдай додав, що також постійно надходять дані про зруйновані об’єкти житлового фонду в Попасній і Рубіжному.

Крім того, відомо, що росіяни зосередили зусилля на проведенні наступальної операції, щоб оточити Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Наразі за підтримки артилерії ворог веде штурмові дії в напрямках Тошківки та Устинівки поблизу Лисичанська.

За минулу добу відбито 16 атак росіян, знищено вісім танків, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль. Підрозділи ППО збили один безпілотний літальний апарат типу "Гранат" і шість БпЛА типу "Орлан-10".

Нагадаємо, росіяни хотіли ізолювати Луганщину і пошкодили газопровід великого діаметру.

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