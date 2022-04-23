Окупанти хочуть "націоналізувати" вціліле житло у Маріуполі, яке лишилося без власників

У заблокованому Маріуполі залишаються ще близько 120 тисяч мирних жителів.
Російські окупанти хочуть провести реєстрацію житлового фонду у Маріуполі та "націоналізувати" те, що залишилось наразі без власників.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. В ході внутрішніх фільтраційних заходів окупанти анонсували проведення реєстрації житлового фонду. Вся нерухомість, власники якої не подадуть документи, буде «націоналізована", - написав він.
Нагадаємо, окупанти проводять "зачистку" завалів Драмтеатру у Маріуполі, тіла вивозять до Мангуша.
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