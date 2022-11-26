Окупанти хочуть незаконно вивезти понад 10 тисяч дітей з Луганщини до РФ під виглядом "меддопомоги"

Наразі російські загарбники провели так звані медогляди на тимчасово окупованій території Луганщини для 15 000 дітей.

Російська окупаційна "влада" на тимчасово захопленій території Луганської області відзвітувала, що для 15 000 дітей від 2 до 17 років було проведено поглиблені медичні огляди для їх подальшого вивезення до Росії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Завезені з Росії медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей "потребують спеціальної медичної допомоги". Саме таким заключенням росіяни прикривають депортацію дітей на територію РФ. Спершу їх поміщають у спеціалізовані оздоровчі заклади, потім, з ряду надуманих причин, затримують повернення дітей додому, щоб спонукати батьків приїхати до дітей, опісля родинам забороняють повертатись на територію України", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними Центра спротиву, у пансіонаті "Фея-3" у м. Анапа Краснодарського краю вже перебуває понад 1500 осіб з ТОТ Херсонської області. Громадян України схиляють до оформлення заявок на отримання російських паспортів та відкриття рахунків у російських банках, начебто для виплат соціальної допомоги.

"Також росіяни уже завезли шість мобільних медичних пунктів на ТОТ Херсонщини. Це спеціалізовані вантажні автомобілі обладнані під мобільні діагностичні кабінети. Окупанти намагаються якомога швидше замінити українців на окупованих територіях на росіян. ЦНС закликає мешканців ТОТ не допускати російських лікарів до обстеження українських дітей аби не стати жертвою депортації. Бережіть дітей від підлості росіян, а за можливості, залиште регіон. Повернемось додому після деокупації", - закликає організація.

Депортація дітей з України до РФ

Росія масово вивозить українських дітей на свою територію, особливо з дитбудинків. Так, з інтернатів Херсона росіяни вивезли дітей на територію окупованого Криму. Дітей розмістили на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, окупанти примусово депортували до Росії щонайменше 11 тис. дітей з України.

Дитяча омбудсменка Росії усиновила хлопчика, якого незаконно вивезли з України. Через це МЗС України ініціює справу.

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