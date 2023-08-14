Окупанти намагаються оточити Авдіївку: Маляр повідомила про складну ситуацію

На різних напрямках фронту тривають гарячі бої, повідомили в Міноборони України.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках російські військові намагаються наступати з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Наші оборонці не дають ворогу реалізувати плани, але це дуже непросто. Тривають гарячі бої. Ситуація там напружена і складна", - йдеться в її дописі.

Ситуація на інших напрямках

Маляр зазначила, що після активізації російських військ на Куп'янському й Лиманському напрямках українські військові змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал.

"Зараз на сході фіксується певне зменшення кількості обстрілів і використаних ворогом боєприпасів, але це не означає, що ворог відступив від своїх планів. Ворог наразі перегруповується й намагається відновити втрачені спроможності. Тривають бої", - наголосила вона.

Ситуація на Куп’янському й Лиманському напрямках складна. Ворог постійно атакує. Збройні сили відбивають атаки, зокрема:

На Куп’янському напрямку противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж Державного кордону в Бєлгородській області, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні.

противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж Державного кордону в Бєлгородській області, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні. На Лиманському напрямку противник продовжує штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу Донецької області, але безуспішно.

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Росіяни намагаються зупинити просування українських військ і відновити втрачене положення в районах західніше Кліщіївки, західніше Андріївки, Курдюмівки.

"За тиждень, що минув, звільнену територію на Бахмутському напрямку збільшено на 3 кв. км, і загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку становить 40 кв. км", - поінформувала Маляр.

Південь

На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Тривають бої, зазначила посадовиця.

За її словами, в напрямку Урожайного, південніше й південно-східніше Старомайорського Донецької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Під час наступальних дій Сили оборони Таврійського напрямку продовжують звільнення н. п. Урожайне.

Раніше повідомляли, що в Міноборони назвали, скільки кілометрів ЗСУ звільнили на Бахмутському напрямку.

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