Окупанти хочуть "переробити" маріупольський храм, занесений до Книги рекордів України

Він є єдиним у світі повністю розписаним петриківським розписом храмом.

Окупаційна влада вирішила "переробити" храм святого Петра Могили та собору Успіння пресвятої Богородиці в Маріуполі.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Храм є єдиним у світі, який повністю розписаний у стилі петриківського розпису, завдяки чому його внесли до Книги рекордів України. Однак тепер, за вказівкою окупантів, його зовнішній вигляд збираються змінити відповідно до "канонів рпц". Змінювати оздоблення буде група "православних волонтерів".

Маріупольський храм святого Петра Могили й собор Успіння пресвятої Богородиці

До війни храм, що розташований у Приморському районі, відновлювали волонтери завдяки внескам меценатів. Петриківські розписи виконала львівська майстриня Ольга Черьомушкіна.

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У 2022 році, під час облоги Маріуполя, храм став прихистком для мирного населення, проте після захоплення міста комісія з РПЦ заявила, що оздоблення не відповідає вимогам.

Нагадаємо, окупанти запровадили на тимчасово окупованих територіях модуль з технологій БпЛА на уроках праці.

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