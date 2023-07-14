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Окупанти хочуть перевести енергоблок ЗАЕС у стан "гарячого зупину": чим це може нашкодити

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Окупанти хочуть перевести енергоблок ЗАЕС у стан "гарячого зупину": чим це може нашкодити

Запорізька атомна станція / Фото: Associated Press

"Холодний зупин" призведе до підвищення ядерної загрози.

Нові суттєві ризики для ядерної та радіаційної безпеки можуть статися після переведення окупантами енергоблоку №4 Запорізької АЕС у стано “гарячий зупин”.

Про це повідомили в Державній інспекції ядерного регулювання України.

“Наміри російських окупантів перевести енергоблок №4 ВП “Запорізька АЕС” у стан “гарячого зупину”, про що інформує МАГАТЕ у своїй заяві від 12 липня 2023 року, створить значні додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки. Такі ризики спричинені тривалим простоєм обладнання енергоблоку №4, відсутністю належного регламентного технічного обслуговування та ремонту обладнання, важливого для безпеки, недостатньою кількістю кваліфікованого персоналу на ЗАЕС”, - розповіли в пресслужбі Держатомрегулювання.

Там також пояснили, що в умовах втрати надійного джерела водопостачання для Запорізької АЕС - Каховського водосховища - внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, утримання всіх реакторів ЗАЕС у стані “холодний зупин” - є оптимальним режимом для зниження ризиків щодо ядерної безпеки, вірогідності пошкоджень обладнання та раціонального використання доступних на теперішній час водних ресурсів.

Нагадаємо, що Зеленський повідомив, наскільки реальна загроза ядерного удару РФ по Україні.

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Дата публікації
Перегляди
332
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