Окупанти хочуть приховати свої злочини: у Маріуполі знищують головну катівню – фото

Російські загарбники знищують у Маріуполі будівлю, де вони катували та вбивали українців.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники демонтують будівлю, де була "головна" катівня у місті на проспекті Металургів.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"Та сама історія, як з Драматичним театром – просто замітають сліди. Це – частина приміщення Центрального (Жовтневого при окупантах) райвідділку поліції. Саме тут був головний пункт фільтрації та основна катівня. Тут – труха та заливка бетоном. Наче нічого й не було", - розповів він.

Катівня окупантів у Маріуполі / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

Катівня окупантів у Маріуполі / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

За словами Андрющенка, наразі в Маріуполі працює лише катівня від ФСБ –в Приморському районі – в районі парку та мечеті.

Нагадаємо, у центр Маріуполя окупанти повернуть пам'ятник Леніну.

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