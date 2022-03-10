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Окупанти хочуть принизити наших людей, щоб дати пропагандистським каналам новий матеріал — Зеленський

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Окупанти хочуть принизити наших людей, щоб дати пропагандистським каналам новий матеріал — Зеленський

Офіс Президента України

9 березня з гарячих точок вдалося евакуювати понад 60 тисяч українців.

Гуманітарна катастрофа – частина плану Росії. Окупанти хочуть принизити наших людей.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Вони хочуть принизити наших людей, щоб вони на колінах брали хліб та воду з рук окупантів, щоб українці могли врятувати своє життя, лише виїхавши на окуповану територію чи Росію. Тож вони блокують Маріуполь, блокують Волноваху. Окупанти спеціально це роблять, щоб дати своїм пропагандистським каналам новий матеріал”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що 9 березня з гарячих точок вдалося евакуювати понад 60 тисяч українців.

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