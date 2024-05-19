Окупанти хочуть перетворити великі міста на "сіру зону" – прогноз майора ЗСУ

Ворог може посилювати додаткові вектори наступу та відкрити, зокрема, ділянку фронту неподалік від Сум, щоб перетворити на "сіру зону" як місто Суми, так і Харків.

Військовий експерт та майор ЗСУ Олексій Гетьман розповів про це в ефірі "Еспресо".

"Теоретично можна припустити, що окупанти хочуть сильно розтягнути нашу лінію оборони. Бо Сумщина - це 560 км кордону з Російською Федерацією. Однак у них може не вистачити такої кількості сил, тому що там зосереджено приблизно 30 000 російських вояк. І як вони хочуть їх розтягнути по всій лінії фронту, ще й до Харківщини дотягнути, бо це вже дійде до тисячі кілометрів? Не думаю, що вони будуть це робити". - сказав експерт.

Окупанти хочуть створити "сіру зону" з великих міст, тобто так звану "санітарну зону", як говорив їхній міністр закордонних справ Сергій Лавров.

"Там більше сотні кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Відповідно, до цієї "санітарної зони" потрапляють і Суми, і Харків. Для початку їм треба зробити максимально складне перебування у місті. І я думаю, що вони це і будуть робити, будуть обстрілювати Харків, якщо підсунуться", - сказав Гетьман.

Нагадаємо, на думку військовослужбовців, поки зарано говорити про загрозу оточення Харкова чи його захоплення ворогом. Станом на 18 травня вони оцінили там ситуацію як стабільну.

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