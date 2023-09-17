Окупанти хочуть відкрити "дипломатичні" представництва КНДР у Донецьку та Луганську

У липні на окупованих територіях Луганської та Донецької області були утворені регіональні "представництва" МЗС РФ.

Окупаційна влада планує відкрити "дипломатичні" представництва КНДР у Донецьку та Луганську.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що основна мета таких установ - сприяння завезенню на ТОТ робітників та залучення північнокорейських громадян до виконання будівельних робіт у цих регіонах.

"Такі дії Кремля засвідчують відсутність достатньої кількості робітників з території самої РФ чи трудових мігрантів з Центральної Азії, яких вони могли б залучити на ТОТ як для зведення інженерно-фортифікаційної інфраструктури для російських окупаційних військ (далі РОВ) так і для будівництва в інтересах окупаційних адміністрацій", - йдеться у повідомленні.

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Напередодні уже були зафіксовані спроби вербування трудових мігрантів до лав окупаційного війська. Тому не виключено, що дані робітничі загони з громадян КНДР будуть застосовані в інтересах підтримки РОВ.

"У липні на окупованих територіях Луганської та Донецької області були утворені регіональні "представництва" МЗС РФ. Вони мають залучати іноземних громадян до трудової міграції та сприяти створенню підприємств іноземцями у цих регіонах", - зазначили у повідомленні.

Зазначимо, що звільнення тимчасово захопленого Мелітополя стане досить серйозним переламним моментом, який буде впливати на багато аспектів перебігу бойових дій та війні.

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