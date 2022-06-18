Окупанти хочуть відновити наступ на Ізюмському напрямку та не залишають спроб взяти Сєвєродонецьк - Генштаб ЗСУ

Окупанти хочуть відновити наступ на Ізюмському напрямку та не залишають спроб взяти Сєвєродонецьк - Генштаб ЗСУ

Російська війська не залишають спроб взяти під повний контроль Сєвєродонецьк. Окупанти вели штурмові дії за місто, успіху не мали.

На Слов’янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 18 червня.

Як зазначається, окупанти намагається створити сприятливі умови для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм – Слов’янськ. В районі Краснопілля українські воїни завдали ворогу значних втрат, коли той намагався провести розвідку боєм.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог продовжує вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. Намагався вести штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, успіху не мав. В результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили.

На Лиманському напрямку окупанти застосували артилерію неподалік Маяків. На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Берестового.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли з метою недопущення перегрупування підрозділів наших військ на інші напрямки. Застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Сєвєродонецьк російські військові кидають величезну кількість резервів, оскільки вони відзвітували перед керівництвом, що місто вже нібито перебуває під їхнім контролем.

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