Окупанти хочуть вийти на адміністративний кордон Донецької області та обстрілюють позиції ЗСУ по лінії фронту – Генштаб

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ.

Окупанти зосереджують зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 13 жовтня.

Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви, проводить мобілізацію.

Також у Генштабі повідомили, що війська ворога обстрілюють позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку.

Зазначається, що окупанти продовжують уражати критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти України. Зокрема, постраждали об’єкти та мирні громадяни населених пунктів Наливайківка Київської області, Миколаїв та Нікополь. Для ударів противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

Загалом, за поточну добу, окупанти завдали 1 ракетний та 15 авіаційних ударів, здійснили 22 обстріли з РСЗВ.

Нагадаємо, що українські захисники 13 жовтня знищили командно-спостережний пункт ворожого батальйону в Бериславському районі Херсонської області.