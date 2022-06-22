Окупанти хочуть ввести у Мелітополі смертну кару і вже заявили про це у росЗМІ - Федоров

Окупанти хочуть ввести у Мелітополі смертну кару і вже заявили про це у росЗМІ - Федоров

Місцеві гауляйтери на російських пропагандистських каналах зробили заяви, щоб залякати місцеве населення стратами.

На захоплених територіях Запорізької області окупаційна влада погрожує ввести смертну кару.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі канаду FreeДом.

За його словами, в регіоні розочалась нова хвиля викрадення людей. Зокрема, кілька днів тому, під час служби, був викрадений на центральній площі Мелітополя один з місцевих протестанстських пастирів.

"Сьогодні ми не знаємо, де він перебуває. Також було викрадено кількох активістів. Усе це рашисти роблять для того, аби залякати мирне населення. Показати, що будь-який спротив чи непокора неможливі. Зробити так, щоб ніхто не чинив спротив", – сказав Федоров.

На підтвердження цього місцеві гауляйтери на російських пропагандистських каналах зробили заяви, що "пропонують ввести на тимчасово окупованих територіях смертну кару".

"Для мене очевидно, навіщо вони це роблять. Вони 4 місяці тому не отримали підтримки від мирного населення та представників місцевої влади, тож влаштовують геноцид українського народу", – каже мер Мелітополя.

За його даними, росіяни лише в Мелітополі викрали 500 людей. Проте опір лише наростає: як мирні протести, так і підпілля.

"Тому вони хочуть перейти до наступного етапу – смертної кари, страти простих мирних жителів, які не чинять збройних спротив, а просто висловлюють свою думку щодо росіян та не хочуть жити в окупації. Вони хочуть ввести смертну кару для того, щоб робити це публічно. Це не просто чутки, це те, що заявляють гауляйтери у центральних ЗМІ Росії", – підсумував Федоров.

Раніше Іван Федоров повідомив, що до Мелітополя росіяни ввели сирійців, які непристойно поводяться і багато п'ють.

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