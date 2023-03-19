Окупанти хочуть взяти Авдіївку в "кільце", біля Вугледара наступ сповільнився: ЗСУ про ситуацію на Донбасі

На Донбасі важливими для російських військ також залишаються міста Авдіївка та Вугледар. Так, Авдіївку окупанти намагаються взяти місто у "кільце", а натомість біля Вугледару спадає активність противника.

Про це повідомив спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

"Ворог продовжує активні дії, штурмувати Авдіївку та Мар'їнку. Для них стратегічно важлива на даний момент Авдіївка для того, щоб почати якісь штурмові дії в районі Вугледару, де ворог обпікся не один раз. Критично необхідно оточити Авдіївку, що ворог намагається робити протягом двох тижнів", - сказав предаставник ЗСУ.

За його словами, біля Вугледара наразі ворог не настільки активний. Втім, окупанти обстрілюють позиції українських захисників. Але разом з тим зазнають втрат. Зокрема, протягом минулої доби було ліквідовано близько трьох рот особового складу росіян,15 одиниць танків, 9 одиниць БМП та іншої техніки - загалом 46 одиниць

"Слід зазначити, що вся техніка була знищена фактично в районі Спартака та Водяного, саме у цьому напрямку ворог вчора вів активні бойові дії", - додав Дмитрашківський.

Також агресорка Росія кинула резерви на підкріплення 155-ої бригади та додатково ввела дві танкові роти. Саме це свідчить про серйозні втрати ворога, наголосив він.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що плани армії РФ щодо захоплення Бахмута Донецької області провалюються. Українські Збройні сили продовжують успішно тримати місто.

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