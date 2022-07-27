Більше того путінський посіпака "перший заступник голови Мінінформації "ДНР" заявив про те, що до кінця серпня "ДНР" розраховує захопити всю Донецьку область. До слова, РФ ніби хоче провести "референдуми" на окупованих територіях 11 вересня, коли у них буде єдиний день ​​голосування.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російське маріонеткове та окупаційне керівництво, ймовірно, наполягає на встановленні термінів для військових цілей, щоб підтримати умови прискореної анексії, хоча російські війська навряд чи окупують значну додаткову територію в Україні до початку зазначеного терміну анексії", - наголошують аналітики.

ISW зазначають, що окупаційні війська зайняли крайні позиції на північний схід від Бахмута Донецької області, а також продовжують бойові дії на схід та південь від міста.

Крім того, росіяни намагаються убезпечити тили на лінії Ізюм – Слов'янськ, а тому провели обмежену атаку на північний захід від Ізюму. Також невеликі штурми окупанти здйснили на південний захід від Донецька, неподалік кордону із Запорізькою областю.

Фото: ISW.

На півдні України війська агресорки Росії зосередилися на обороні зайнятих рубежів та провели обмежений наземний штурм на північному заході Херсонської області. Свлєю чергою, ЗСУ продовжували завдавати ударів по російським вузлам тилового забезпечення, наголошують в американському Інституті.

Нагадаємо, розпочалася 154 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили штурм окупантів поблизу Білогірки, Верхньокам’янського та Соледару. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу станом на 27 липня.

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