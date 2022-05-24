"Окупанти хочуть зруйнувати там все": Зеленський розповів про вкрай складну ситуацію на Донбасі

"Окупанти хочуть зруйнувати там все": Зеленський розповів про вкрай складну ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про вкрай складну ситуацію на Донбасі, а також заявив, що потрібен час і багато зусиль, щоб переломити перевагу окупантів у кількості техніки та озброєнь.

Російські окупанти розуміють при цьому, що ця війна для них немає сенсу і в них немає шансів.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 24 травня.

"Зараз на Донбасі ситуація вкрай складна. Фактично туди для наступу кинута уся потуга російської армії, яка в них ще залишилась. Лиман, Попасна, Сєвєродонецьк, Слов’янськ – окупанти хочуть зруйнувати там все", – розповів Зеленський.

"Але в перехопленнях їхніх розмов ми чуємо, що вони чудово усвідомлюють: ця війна для Росії не має сенсу і що стратегічно у їхньої армії немає шансів. Але потрібен час і ще дуже багато надзвичайних зусиль нашого народу, щоб переломити їхню перевагу в кількості техніки та озброєнь", – наголосив президент.

"Термін, якого не передбачали провідні розвідки світу" - звернення Зеленського на 3-ій місяць війни

Нагадаємо, раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для звільнення територій від окупантів Україні потрібно більше зброї та жорсткіші санкції проти Росії.

Читайте також: