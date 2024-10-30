Окупанти хочуть звинуватити Україну в ядерному тероризмі: що вони вигадали — фахівець військ РХБЗ

Український військовий пояснив, чому на блокпостах та кордонах працюють мобільні групи відділень радіаційної безпеки та дозиметричного контролю.

Російські окупанти намагаються звинуватити Україну в ядерному тероризмі, використовуючи обладнання з джерелами іонізуючого випромінювання, яке залишилося на окупованих територіях.

Про це розповів командир роти радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) бригади НГУ “Рубіж” із позивним "Тополь".

“Вони мають завдання вивезти ці джерела з окупованих територій на підконтрольні нам чи до країн Європи, можливо й далі, де ці джерела обліковуються в МАГАТЕ. Відтак Росія матиме змогу заявити, що знайшла їх у Європі, байдуже в якій країні і звинуватити Україну в ядерному тероризмі”, - пояснив він.

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За словами бійця, щоб запобігти таким намірам ворога, на блокпостах та кордонах працюють мобільні групи відділень радіаційної безпеки та дозиметричного контролю.

Окрім того, як зауважив “Тополь”, групам РХБЗ часом доводиться робити аналіз, щоб визначити, чи безпечно українським бійцям займати позиції в тому чи іншому місці.

“Росія не цурається застосовувати типи озброєння, заборонені всіма можливими конвенціями”, - наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на "300 відсотків" переконаний, що керівництво України хотіло б ядерного конфлікту з Росією.

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