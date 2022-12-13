Окупанти ховають свій злочин: драмтеатр у Маріуполі, де загинули сотні людей, обгородили банерами (фото)

Під завалами драматичного театру в Маріуполі загинули близько 300 осіб.

Маріупольська міська рада опублікувала фото з окупованого Маріуполя, на яких видно, як окупанти "заховали" руїни знищеного ними драматичного театру, обгородивши будівлю банерами із портретами російських письменників.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

"Але неможливо жодними декораціями сховати військовий злочин. Будівля залишається зруйнованою. Під його уламками загинуло дуже багато маріупольців. Драмтеатр став справжнім символом того жаху та болі, які пережили маріупольці. Сотні вбитих, серед яких десятки дітей… Вбиті скинутими на будівлю авіабомбами. Там, де ховалися маріупольці. Там, де був напис "ДЕТИ". Але це не зупинило російських окупантів та вони цинічно вдарили по укриттю....", - йдеться у повідомленні.

Фото: Маріупольська міська рада

Удар росіян по драмтеатру в Маріуполі

16 березня 2022 року Росія скинула бомбу на будівлю драматичного театру в Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. У будівлі ховалися ті маріупольці, які втратили житло через обстріли російської армії.

Лише у квітні російські окупанти почали "зачистку" завалів драмтеатру у Маріуполі, тіла вивозили до Мангуша.

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