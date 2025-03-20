Окупанти ховаються по підвалах та накопичують сили: військовий розповів про ситуацію у Вовчанську

За словами речника ОТУ "Харків" у підземних комунікаціях Вовчанська окупанти "часто знаходять свою смерть".

Підрозділи російської окупаційної армії на території міста Вовчанськ на Харківщині намагаються сховатися від ударів Сил оборони України по підвалах підприємств і житлових будинків. Під землею вони сподіваються накопичити особовий склад та ресурси.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Вовчанськ – це доволі велике місто, велика агломерація, і там є і підприємства, і чимало житлових будинків. Кожне підприємство, як і житлові будинки, мають значні підвальні приміщення. Росіяни їх там намагаються дообладнувати і використовувати в своїх цілях. В першу чергу для накопичення особового складу та логістичного забезпечення", – пояснив він.

Речник зазначив, що українські захисники дістають ворога й під землею, але відмовився розголошувати подробиці.

"Зупинятися на цьому, що саме ми робимо, не став би, бо не потрібно ворогу знати, яким чином ми його знищуємо, але скажу одне: в цих підвалах, в цих підземних комунікаціях росіяни часто знаходять свою смерть", – зауважив військовий.

Шамшин додав, що з настанням теплої погоди окупанти намагаються активізувати логістику. Але весняна сльота та бездоріжжя поки що ускладнюють пересування особового складу та важкої техніки.

Нагадаємо, Росіяни намагаються форсувати річку Оскіл на Харківщині. Зараз застосовувати техніку на контрольованому Україною березі Осколу окупанти не можуть, тому впроваджують "досить цікаву" тактику використання дронів.

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