Окупанти ховаються у школах і ведуть звідти обстріли - СБУ

СБУ вдалося отримати доступ до телефона одного з росіян, який відправляє родичам у Челябінськ селфі зі школи на Херсонщині.
Російські окупанти ховаються у цивільних об’єктах і ведуть звідти обстріли. Загарбники використовують приміщення української школи як свої казарми, військові склади і фотозони для селфі.
Про це свідчать фото з телефонів росіян, інформує Служба безпеки України.
Російська пропаганда поширює фейки, нібито це українські захисники дислокуються у школах та лікарнях, прикриваючись "живим щитом" із цивільних.
Але фотодокази з телефону загарбника, який вдалося зламати СБУ, розвінчують російські міфи.
На фото – військовослужбовець 23 загону спеціального призначення Росгвардії (з дислокацією у російському Челябінську) Сергій Дидикін. Він систематично відсилає рідним і знайомим свої "геройські" селфі зі школи у м. Білозерка на Херсонщині.
"Та замість хизування радимо окупанту почитати шкільні підручники історії — у них описано чимало злочинів рф за останнє століття, про які не згадують на росТБ", — зазначили в СБУ.
Раніше СБУ вчергове перехопила телефонну розмову російських окупантів, з членами їхніх родин. Один з з солдатів РФ розповідає дружині, що війська Росії без вагань розстрілюють мирне населення, яке намагається вирватися з тимчасово окупованих територій.
Також СБУ перехопила чергову розмову російського окупанта з дружиною, де він розповів, як солдати вбивають українських матерів на очах у їхніх дітей. Натомість жінка підтримала такі дії російських військових.
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