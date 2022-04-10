Окупанти і далі намагаються взяти під контроль Маріуполь, Попасну, Рубіжне та інші міста Донбасу: ЗСУ тримають оборону

Окупанти і далі намагаються взяти під контроль Маріуполь, Попасну, Рубіжне та інші міста Донбасу: ЗСУ тримають оборону

Загарбники хочуть прорвати українську оборону та просунутися до інших районів.

Окупанти не полишають зусиль взяти під контроль Маріуполь, Попасну, Рубіжне та інші населені пункти на Донбасі.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за вечір 10 квітня.

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"На Донецькому і Таврійському напрямках противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка. Окупанти не полишають спроб взяти під повний контроль місто Маріуполь", — кажуть в Генштабі ЗСУ.

Загарбники намагаються прорвати українську оборону і просунутися до районів населених пунктів Сєверодонецьк, Попасна, Авдіївка та Курахове.

Нагадаємо, ворог намагається завершити підготовку до проведення наступальної операції на сході України. Тривають заходи щодо перегрупування, нарощування системи управління та матеріально-технічного забезпечення ворожих військ.

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