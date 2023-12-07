Окупанти імітують на фронті атаки: у ЗСУ пояснили, для чого це вони роблять

Водночас, попри фальшиві атаки, ворожа активність на Мар'їнському напрямку не падає.
Російські війська на фронті почали імітувати атаки, коли прибуває керівництво і вимагає результатів.
Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.
За його словами, йдеться про Мар'їнський напрямок. Це українські військові дізнаються із перехоплення ворожих розмов.
"Щодо активності окупантів, то в деяких випадках вони просто як "потьомкінські дєрєвні", - зазначив речник.
Штупун розповів, що окупанти між собою домовляються: "Давайте підемо вперед, зімітуємо, щоб вони від нас відкараскались".
Водночас, попри фальшиві атаки, ворожа активність на цьому напрямку не падає. Лише вчора за добу відбито 17 атак ворога в районі Красногорівки, Мар'їнки і Новомихайлівки.
Нагадаємо, за даними ISW, росіяни просунулися у промзоні біля Авдіївки. Українські військові поки не прокоментували ці чутки.
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