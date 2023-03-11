Окупанти імітують збільшення своїх сил на Запорізькому напрямку – ЦНС

Росіяни також поширюють фейки, що можливий контрнаступ ЗСУ буде "провальним".

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області командування ЗС РФ продовжує здійснювати заходи спрямовані на створення уявлення про нібито суттєве нарощування своїх сил та засобів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву посиланням на осередки мережі руху опору на території тимчасово окупованої Запорізької області.

"Слід зауважити, що дані заходи мають комплексний характер, оскільки здійснюються на рівні демонстраційних дій із залученням озброєння та військової техніки та суттєвого нарощення активності російських сил в медіапросторі на окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спостерігається розосередження навколо Мелітополя таборів для підготовки мобілізованих громадян РФ, з облаштуванням необхідної матеріально-навчальної бази та залученням необхідних зразків озброєння та військової техніки.

"Ключові канали поширення інформації на території тимчасово окупованої Запорізької області наповнюються наративами щодо успішного проведення чергового етапу бойового злагодження мобілізованих військовослужбовців та подальшого формування нових або доукомплектування діючих підрозділів ЗС РФ", - пояснюють у Центрі національного спротиву.

Окупанти заявляють, що вони надалі будуть застосовані для проведення наступальних операцій на південному напрямку. Також активно поширюється меседж про те, що контрнаступальна операція Сил оборони на Запорізькому напрямку стане "фатальним кроком" з боку вищого військово-політичного керівництва України.

Нагадаємо, зранку 11 березня у Мелітополі Запорізької області, який тимчасово окупували росіяни, пролунали понад 10 потужних вибухів.

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