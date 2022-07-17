Окупанти "Іскандерами" й "Ураганами" потужно накрили Донеччину: знищено багато будинків, дитсадок, підприємства (фото)

Окупанти за добу 16 липня вдарили по 15 населених пунктах Донеччини.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 22 удари по оселям та цивільній інфраструктурі. Є жертви серед мирного населення. Поліцейські зібрали докази російських злочинів.

Про це інформує МВС.

Росіяни обстріляли міста Покровськ, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, смт Південне, та Залізне, села Новоолександрівка, Журавка, Іллінка, Стародубівка, Удачне, Уманське, Дружби, Переїзне.

Окупанти били ракетами НУРС, 9Н723 Іскадер-М, реактивними системами залпового вогню "Ураган", "Смерч", артилерією.

Руйнувань зазнали 49 цивільних об’єктів: 33 житлових будинки, з них 5 багатоквартирні, школа, дитячий садок, медичний коледж, палац культури, залізниця, підприємства.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, росіяни ракетами обстріляли навчальні заклади Донеччини: людей просять евакуюватися (фото руйнувань).

Читайте також: