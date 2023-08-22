Окупанти із 247 ДШП відмовилися штурмувати позиції ЗСУ біля Старомайорського - "АТЕШ"

Російські окупанти відмовляються воювати на гарячих напрямках.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" і наводить низку прикладів.

"Запорізький напрямок залишається одним із найгарячіших точок. Це провокує зниження морального стану у підрозділах. Так, 20 серпня бійці однієї з рот 247 десантно-штурмового полку відмовилися виконувати бойовий наказ щодо штурму позицій противника в районі населеного пункту Старомайорське. Згодом командира роти було затримано і доправлено до Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

"АТЕШ" також повідомляє, що 177 полк морської піхоти, що дислокується біля населеного пункту Вербове залишив свої позиції після кількох невеликих обстрілів. У справі про дезертирство було порушено кримінальну справу.

"Дещо простіше ситуація на херсонському напрямку. Але постійні обстріли та втома російських підрозділів (які по пів року і більше сидять без ротації) призводять до усобиці. 18 серпня на одній із позицій між населеними пунктами Рибальче та Виноградне військовослужбовці 61 окремої бригади морської піхоти влаштували стрілянину між собою. Результат: один загиблий, двоє поранених", - йдеться у дописі партизанського руху.

"АТЕШ" закликає російських військових до припинення війни.

"Війну треба припинити! Якщо ви - військовий ВС РФ, ви можете цьому посприяти. Робіть диверсії та саботажі у своїх підрозділах подібно до інших агентів руху "АТЕШ" у лавах зс РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у російських вояків, які перебувають в Україні, вже настільки здають нерви від важких умов на фронті, що вони готові "трьохсотитися".