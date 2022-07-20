Окупанти із установок, які розмістили на захопленій Запорізький АЕС, знищують мирне місто на Дніпропетровщині

Невелике місто на Дніпропетровщині майже тиждень потерпає від щоденних обстрілів. Там практично не вимикається сигнал тривоги. Свої реактивні системи залпового вогню росіяни розмістили на території окупованої Запорізької АЕС. Стріляють звідти, бо розуміють, що українські військові не гатитимуть у відповідь по атомній станції, йдеться в ТСН.19.30.

Чоловік за кадром серед рештків власного будинку фільмує наслідки обстрілів для прихильників «руского миру». Через нічну атаку рашистів 12 будинків пошкоджено, а три зруйновані вщент. У дворах побиті автівки, розвалені паркани, понівечені дерева. Колись затишне місто перетворилось на руїну.

Цієї ночі під завалами будинків загинули двоє - сімдесятилітній чоловік та 65-річна жінка. Ще дев’ятеро дістали поранення, серед них четверо дітей, найменшому з травмованих три роки. Останній тиждень довів, що росіяни можуть почати обстріл будь-якої миті.

Міський голова Нікополя закликає містян зважати на сигнали тривоги. «Мешканці Нікополя кожний приймає для себе рішення залишатись або не залишатись у місті. Уважно стежимо за сиренами і тривогами, приймаємо необхідні заходи», - каже він.

Вже тиждень загарбники обстрілюють Нікополь з протилежного берега водосховища, з тимчасово окупованого Енергодару. На відео, яке розмістили на офіційному телеграмканалі Нікопольської військової адміністрації, жінка, яка мешкає неподалік Запорізької АЕС розповідає, що бачить з вікна. «З вікна видно атомну станцію, ось градильні, якщо бачите, такі два великі стовпи, ось зараз я їх збільшу. Ось за ними стоять установки цих товаришів, а на тому березі, через кілометрів 7-10 стоїть Нікополь. Вони звідти ху**ть», - каже вона.

Рятуальники не встигають розбирати завали і попереджають, що на вулицях багато не розірваних снарядів. «У приватному секторі зайнялись пожежі, вогонь вже загасили. По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували, територія огороджена», - кажуть рятувальники.

Через удари окупантів за останні дні загинули вже четверо мирних жилетів. Через постійні обстріли, які посилюються саме вночі, у місті посунули комендантську годину. Вона починається від 9 вечора.

Читайте також:

Військовий експерт розповів, чому "втік" Чорноморський флот Росії

Українці довіряють партіям Зеленського, Кличка та Притули, а Арестович їм просто подобається - дослідження

Путін підписав багато домовленостей з Китаєм: військовий експерт розкрив деталі