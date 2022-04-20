"Окупанти КАМАЗами вивозять трупи і кидають техніку": Гайдай про втрати ворога на Луганщині

За словами Голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ніч минула більш менш спокійно.

Сергій Гайдай зазначив, що не було величезної навали в Рубіжному, Попасній.

Про це він розповів під час прямого ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах. Також голова Луганської ОВА додав, що ворог несе значні втрати:

"Трохи менше було і наступів і обстрілів. Тож бачимо, що всі їхні минулі атаки і намагання пробити нашу оборону, всі їх втрати не пройшли безкарно. Лікарні забиті пораненими орками. КАМАЗами звозять кудись там ближче до Луганська трупи. Техніка залишається. Значні втрати. Тому сьогодні більш спокійно. Можливо, чекають підкріплення. Можливо, десь перегруповуються. Будемо дивитися", - сказав Гайдай.

Ситуація в Новодружеську Луганської області – Сергій Гайдай

Разом з тим він зазначив, що відчув великий наступ на Донбасі:

"Так, відчули одразу. Тому що в декілька разів збільшилася кількість обстрілів. Намагалися зробити прориви, кількість важкої техніки – більше 100 одиниць, до прикладу. Але хочу навести приклад Золотого і Попасної. Цю нашу лінію оборони вони, саме на ділянці Золотого – Попасної, ворог обстрілює всім, от що в них є – це і міномети, і артилерія важка з танків, авіація бомбить ракетами, реактивні системи залпового вогню, "Град", "Смерч". Ця місцевість обстрілюється два місяці щоденно. І вони не можуть пройти нашу оборону", - наголосив Гайдай.

Він вкотре звернувся до мешканців Луганщини з наполегливим проханням негайно евакуюватися, поки є можливість.

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