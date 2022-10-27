Окупанти каратимуть місцевих у Запорізькій області за підписки на українські ЗМІ

Відтепер росіяни перевірятимуть телефони місцевих у Запорізькій області. Якщо там знайдуть підписку на українські ЗМІ, "порушників" будуть карати.

Російська окупаційна "влада" в Запорізькій області запровадила "військову цензуру" після юридично нікчемного указу російського диктатора Володимиром Путіна про "воєнний стан" на захоплених територіях.

Про це повідомив один із представників окупаційного "керівництва" області Володимир Рогов.

За його словами, від сьогодні, 27 жовтня, в Запорізькій області окупаційні "правоохоронці" вибірково перевірятимуть мобільні телефони місцевих. Окупанти шукатимуть підписки на українські ЗМІ, які росіяни називають "пропагандистськими ресурсами терористичного київського режиму".

"Якщо людина підписана на пропагандистські ресурси (українські ЗМІ - ред.), то вперше вона отримає попередження. Надалі порушників буде оштрафовано", - заявили окупанти в Запорізькій області.

Крім того, росіяни погрожують кримінальною відповідальністю тим, хто "злісно порушуватиме вимоги" загарбницької влади області.

Нагадаємо, російське керівництво, імовірно, активізувало свої зусилля із цензури серед блогерів і військових кореспондентів РФ, які висвітлюють війну в Україні. Найближчим часом очікується, що на російське медіасередовище Кремль продовжить чинити тиск.

Натомість радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав справжні наміри російської пропаганди. За його словами, насправді агресія Росії полягає в її бажанні знищити сусідів та відновити Радянський Союз.

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