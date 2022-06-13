Окупанти касетними боєприпасами обстріляли Криворізький район: є руйнування та загиблі (фото)

Окупанти касетними боєприпасами обстріляли Криворізький район: є руйнування та загиблі (фото)

Російські окупанти 13 червня обстріляли з артилерії Дніпропетровщину.

Гатили військові злочинці РФ касетними боєприпасами по Криворізькому району.

Про це повідомили у прокуратурі області.

Також читайте Ворог обстрілює Авдіївку із напрямків майже на 180 градусів: на вулицях валяються докази військових злочинів РФ

Як стало відомо, окупанти нанесли ракетний удар по Зеленодольську. Внаслідок чого загинула жінка, ще п’ять людей з осколковими поранення доставили до лікарні. Пошкоджено дев’ять багатоповерхових будинків.

“Також 11 та 12 червня під обстрілами опинилися населені пункти Велика Костромка, Зеленодольськ, Кошове та Першотравневе. Смертельне поранення отримали місцева мешканка, ще двох чоловіків з пораненнями доставлено до лікарні. Пошкоджено приватні будинки, гараж, господарську споруду, будинок культури, адміністративну будівлю, паркову зону, лінії електропередач та газопровід. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні”, - наголосили в прокуратурі області.

Нагадаємо, що Росія завдала ракетного удару по Прилуках.

Читайте також: