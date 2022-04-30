Окупанти катують місцевих мешканців: яка ситуація в Маріуполі 30 квітня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване та заблоковане російськими окупантами. Вони знущаються над місцевими жителями, посилюють заходи фільтрації і встановлюють нацистські порядки.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 29 квітня.

Дають камінь і змушують ним здирати татуювання: у Маріуполі окупанти вигадують нові знущання у фільтраційних таборах

Російські окупанти створили чотири фільтраційні табори для маріупольців, яких депортують до РФ. У таких таборах цивільне населення міста піддають різноманітним тортурам. Про це розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. За його словами, українських держслужбовців там кидають за ґрати через їхнє місце роботи. Більше того, карають навіть родичів таких людей.

Окупанти роздають жителям Маріуполя листівки з правилами поведінки в місті

Російські окупанти роздають жителям Маріуполя листівки під назвою "Основні питання", які описують встановлені загарбниками правила поведінки та життя в місті. Зокрема, окупанти стверджують, що всі маріупольці повинні проходити обов’язкову "фільтрацію", яку загарбники називають "верифікацією".

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Бої за Маріуполь тривають: полк "Азов" оприлюднив дані про втрати окупантів у живій силі та техніці

Полк "Азов" розповів про хроніку оборони Маріуполя та оприлюднив дані про знищену його бійцями техніку російських окупантів. Зазначається, що від початку повномасштабного наступу полком "Азов" було вбито: за підтвердженими даними - 1157 живої сили противника (також ще 840 - за непідтвердженими даними). Санітарні втрати - 520 підтверджено (також 3 150 - за непідтвердженими даними).

У Маріуполі окупанти відкривають "банкомати" та збирають персональні дані

У Маріуполі окупанти відкрили так звані "банкомати". Один з таких банкоматів працює у Лівобережному районі міста. Загарбники виманюють персональні дані у людей, які залишилися в Маріуполі. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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У Маріуполі посилюють заходи фільтрації: у місті запровадили пункти перевірки, а в'їзд ускладнили

Аби в'їхати до міста, треба не лише мати папір про фільтрацію, а й маріупольську реєстрацію чи докази про те, що прямуєш до родичів першої лінії - батьків чи дітей. До слова, окупанти ані впускають, ані випускають чоловіків, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, за наявності "довідки" про фільтрацію найпростіший спосіб в’їзду - через село Виноградне. Втім, там на в’їзд великі черги: посилена перевірка.

Зеленський розповів про нацистські порядки окупантів у Маріуполі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Маріуполі російські окупанти влаштували концтабір та поводяться цинічніше, ніж нацисти 80 років тому. Порядки окупантів у Маріуполі несуттєво відрізняються від того, що робили нацисти на захопленій території сходу Європи.

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Унаслідок бомбардувань заводу "Азовсталь" кількість поранених перевищує 600 людей

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Так, 28 квітня ворог авіаударами зруйнував підземний шпиталь. У результаті бетонна конструкція будівлі впала на поранених захисників. Після цього окупанти і далі продовжили завдавати ударів по зруйнованій будівлі з корабельної артилерії.

"Вони скинули авіаційну бомбу на військовий шпиталь і це має ознаки військового злочину. Кількість поранених до цього була 170, а зараз вже за 600. І це, на жаль те, що ми маємо протягом понад 60 діб – місто руйнують, не зважаючи на цивільне населення", – повідомив Бойченко під час брифінгу.

У Маріуполі видають новонародженим дітям свідоцтва "ДНР"

Зокрема, 23 квітня такий "документ" дали новонародженому хлопчику, мати якого не змогла евакуюватися на безпечну територію України. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook. Вона зазначила, що фактично дитину позбавили будь-якого громадянства.

Associated Press

Російські солдати крадуть медичне обладнання з Маріуполя

Зокрема, ворог вивіз з Маріуполя частину апаратів ШВЛ, які вціліли. Вони вкрай потрібні для лікування тяжкохворих на COVID-19 пацієнтів. Лише у лікарнях Маріуполя було 60 апаратів штучної вентиляції легень. Зараз саме це обладнання російські окупанти вивозять на свою територію.

Нагадаємо, у заблокованому Маріуполі загинула спортсменка Аліна Перегудова. Їй було 14 років. Дівчина подавала великі надії у важкій атлетиці. Аліна досягла чималих успіхів. Вона входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України.

ТСН поспілкувалась із телеоператором, якому вдалося втекти з окупованого Маріуполя

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