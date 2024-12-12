"Окупанти кидають всі сили": Сирський оцінив оборону на Покровському напрямку

ЗСУ стикаються зі значною перевагою російських військ у живій силі.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок, де провів зустріч із воїнами 38-ї окремої бригади морської піхоти.

У своєму telegram-каналі Сирський зазначив, що на цій ділянці фронту точаться запеклі бої з противником, який переважає українські сили чисельністю.

“Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ”, – написав Головнокомандувач.

Сирський підкреслив, що українські військові демонструють надзвичайну стійкість та завдають значних втрат ворогу.

“У таких умовах наша головна задача - посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням. Вислухав інформацію щодо наявних проблем та дав відповідні розпорядження. Вдячний воїнам за мужність і стійкість у боротьбі з ворогом”, – додав він.

Нагадаємо, росіяни намагатимуться оточити українські сили під Покровськом. Збройні сили України стикаються з інтенсивними атаками та значною перевагою російських військ у живій силі та артилерії.