Окупанти кілька години гатили по передмістю Херсона: що відомо про жертв і поранених

Загарбники обстріляли житлові будинки і чоловіків, які проводили ремонт на вулиці.

Російські війська обстріляли Херсонську громаду вдень 4 грудня, внаслідок чого загинув чоловік. Ще троє чоловіків отримали поранення і травми.

Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура.

За даними Прокудіна, окупанти обстріляли житлові будинки в Антонівці. Внаслідок атаки загинув місцевий житель 1959 року народження.

Ворог також вдарив по селу Інженерне у передмісті Херсона: під вогонь загарбників потрапили чоловіки, які ремонтували дроти на вулиці. Так, у постраждалих чоловіків віком 61 та 51 рік діагностували вибухову травму та контузію. Їм надали медичну допомогу на місці.

Ще одного постраждалого – 46-річного чоловіка – доправили до лікарні з пораненням живота середнього ступеня тяжкості.

У Херсонській окружній прокуратурі повідомили про розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством.

За даними слідства, російські війська 4 грудня впродовж кількох годин обстрілювали Херсонську територіальну громаду. Там зазначили, що в одному з приміських селищ загинув 64-річний чоловік. А в іншому населеному пункті через ворожий обстріл травмовано трьох місцевих жителів.

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф", – наголосили у прокуратурі.

Нагадаємо, цього ж дня вранці окупанти обстріляли дитсадок у Херсоні, завдавши будівлі руйнувань та поранивши 57-річну жінку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Масований обстріл Херсона! Окупанти вгатили по будинках та лікарнях!

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