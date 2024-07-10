Окупанти кинули новітній танк на полі бою: бійці 68-ї бригади показали затрофеєну техніку

Бійці 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша затрофеїли найсучасніший російський танк Т-90М "Прорив".

Про це бригада повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Росомахам-танкістам вдалося захопити це "чудо техніки" в практично робочому стані. Танк очолював масштабний штурм окупантів, який закінчився для них повним фіаско", – йдеться у повідомленні.

Танк Т-90М "Прорив" / Фото: Facebook 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша

Українські захисники розповіли, що екіпаж російського танка кинув свою новітню техніку у сірій зоні і просто кинувся навтьоки з поля бою.

"Наш механік-водій ризикнув дістатися сірою зоною до танка та повернувся назад уже на ньому. Більше того, згодом спритні росомахи змогли витягнути ще дві одиниці ворожої бронетехніки – танк Т-80 і БМП-2", – додали військові.

Російська БМП-2 / Фото: Facebook 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша

Українські захисники пообіцяли, що тепер ці трофеї "безжально нищитимуть своїх попередніх власників".

Нагадаємо, минулого місяця бійці ЗСУ вперше затрофеїли російський "танк-сарай". Танк окупантів захопили на східній ділянці фронту.

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