Окупанти компенсують втрати у підрозділах за рахунок мобілізованих чоловіків з Луганська - ОВА

Примусово мобілізованих чоловіків з Луганської області без підготовки направляють до російських підрозділів, які зазнали найбільших втрат.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Так, чоловіків з Луганська, без проведення медичної комісії та підготовки. Після мобілізації одразу направляють на доукомплектування підрозділів, що зазнали найбільших втрат. Водночас у центрах підготовки, які облаштовані на території Луганщини, готують новачків із приватних військових компаній, завербованих в місцях позбавлення волі", - зазначив він.

Гайдай також поінформував, що деякі збройні формування взагалі повертаються до Росії. Зокрема, особовий склад навчального центру Молькино Краснодарського краю відбув у зворотному напрямку до Приморсько-Ахтарська у зв’язку із неспроможністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням військовослужбовців. Зникла не тільки форма, а й їжа.

Він також зазначив, що у Кремінній відключили зв'язок та виписали з лікарні усіх цивільних пацієнтів.

"Чому – мабуть зрозуміло: окупанти остерігаються співпраці жителів із ЗСУ та поширення панічних настроїв на Луганщині. Хоча всі бачили, як із місцевих медичних закладів вивозили цивільних пацієнтів, навіть важких. Бо лікарням дозволили приймати виключно поранених військових.Із наближенням ЗСУ їх кількість збільшується", - розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, ЗСУ за ніч збили 6 іранських дронів-камікадзе, які намагалися атакувати на півдні.

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