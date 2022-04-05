Окупанти концентрують сили біля Харкова, щоб оточити ЗСУ в зоні ООС - Арестович

Росія заводить резерви на південь області.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти концентрують сили біля Харкова, щоб оточити українських військових в зоні ООС. Харкову, при цьому, нічого не загрожує.

Про це Арестович розповів у спеціальному інтерв'ю "41 день війни".

"На північ, північний схід і схід трошки посунули "товаришів", а ось захід і північний захід, а саме Куп'янськ та Валуйки – це залізничний вузол, звідки вони заводять резерви та кидають на Ізюм, тобто на південь Харківської області. І там іде важка метушня, бо це місце, з якого вони збираються з півночі оточувати наші війська із зони ООС. Там концентруються сили, там тяжкі бої. У Харкові досі ведеться вогонь артилерії. Але Харків точно не візьмуть, він точно відіб'ється. Тут важливіше, що на південь від Харкова відбудеться, тому що головне посилення, яке росіяни концентрують – це зона ООС, - розповів Арестович.

Нагадаємо, в Генштабі повідомили, що російські військові продовжують блокувати окремий район Харківської області. В трьох населених пунктах окупанти здійснюють пошук проукраїнськи налаштованих жителів та незаконне їхнє затримання.

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