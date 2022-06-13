Росіяни крадуть метал і навіть постіль: яка ситуація в Маріуполі 13 червня

Росіяни крадуть метал і навіть постіль: яка ситуація в Маріуполі 13 червня

Маріуполь зруйнований і окупований російською армією. Вони продовжують красти метал із міста, а також повідомили про відкриття там першого дитячого відділення лікарні.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 12 червня.

"День вбивці та мародера": окупанти продовжують красти метал з Маріуполя

У неділю, 12 червня, з Маріупольського порту вийшло вже третє судно з російським прапором, на яке загарбники завантажили викрадений у місті металопрокат. Російські окупанти продовжують красти метал з тимчасово окупованого Маріуполя.

"Маріуполь. Поки путлерюгенс маше прапорами по місту, Росія в порту святкує по справжньому. Черговою відправкою краденого металопрокату з порту. Втретє. Таке воно, день Росії. День вбивці та мародера", - йдеться у повідомленні радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

До Києва доправили тіла 220 захисників Маріуполя: розпочинають процедуру впізнання

У Маріуполі все ще залишаються близько 200 тіл загиблих українських захисників за повернення яких тривають переговори. У Києві розпочинається процедура впізнання тіл захисників Маріуполя, яких доправили в результаті двох обмінів з Росією. Між українською та російською сторонами відбулися два обміни тілами: перший за формулою "160 на 160", другий – "50 на 50".

Фото: instagram.com/biedniakov

Українське обладнання та постіль "Укрзалізниці": окупанти анонсують перше дитяче відділення у Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти повідомили про відкриття першого дитячого відділення лікарні. Так, росіяни анонсують перше дитяче відділення лікарні у будівлі поруч з пологовим будинком, який ще у березні розбомбили окупанти. У лікарні планують використовувати обладнання – лише те, що залишилось цілим. Ліки – які не встигли розграбувати. Навіть білизну російські загарбники використовують крадену – власність "Укрзалізниці".

Випадків холери в Україні не зафіксовано

Випадків захворювань на холеру наразі в Україні не зафіксовано. Водночас дослідження не включає в себе інформацію про тимчасово окуповані міста, зокрема Маріуполь, якому загрожує екологічна катастрофа.

Нагадаємо, російські окупаційні війська готують “живий щит” з маріупольців. Зокрема, містяни розповіли про початок фортіфікаційно-будівельних робіт в проміжку між ринком “Азовський” та будівлею колишнього супермаркету OBI.

Андрющенко: окупанти розмінували порт у Маріуполі, крадуть і вивозять металопрокат

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