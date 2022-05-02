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Окупанти крадуть зерно у фермерів Запорізької області, або купують за двічі меншими цінами - ОВА

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Окупанти крадуть зерно у фермерів Запорізької області, або купують за двічі меншими цінами - ОВА

УНІАН

Російські загарбники змушують фермерів регіону продавати зерно в РФ та Крим.

У своїх телеграм-каналах росіяни поширюють фейк, нібито фермери Запорізької області самі продають зерно в РФ і, зокрема, в Крим. 

Про це повідомляє Запорізька ОВА.  

"Натомість реальна картина виглядає геть інакше: зерно чесних трударів краю окупаційна влада або краде, або купує за двічі меншими цінами, змушуючи фермерів до такої угоди під дулами автоматів. Загалом же російська пропаганда та фейкомітання створюються за однією схемою. На будь-яке офіційне повідомлення української законної влади росіяни та їхні поплічники на своїх ресурсах кричать, що це все неправда", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з окупованих територій півдня України росіяни масово вивозять зерно.

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