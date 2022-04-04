Окупанти країни-агресорки обстріляли фосфорними снарядами громаду на Дніпропетровщині

Жертв немає.

У Дніпропетровській області російська армія обстріляла фосфорними снарядами Зеленодольську об'єднану територіальну громаду.

Про це повідомив у своєму у Facebook міський голова Зеленодольська Дмитро Невеселий.

"Четвертого квітня ворог на території громади відсутній! Вночі по території громади ворог наніс удар фосфорним снарядом. Всі живі, здорові! Бережіть себе та допомагайте тим хто поряд", - написав він на своїй сторінці.

Як повідомлялося, армія Російської Федерації у ніч проти 4 квітня обстріляла селища Мар'янське на Дніпропетровщині та Нововоронцовку на Херсонщині. Жертвр немає.

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