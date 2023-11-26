"Окупанти лізуть з усіх щілин": майор запасу НГУ - про третю хвилю наступу на Авдіївку

Окупанти розпочали третю хвилю наступу на Авдіївку Донецької області, аби захопити місто. Росія не жаліє людей і відсилає їх йти в атаку "у лоб".

Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в етері телеканалу Еспресо.

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"Так, вони почали третю хвилю наступу. Якщо під час першої і другої хвилі були атаки по флангах, тобто через Сєверне, Первомайське, Веселе, Кам'янка. Зараз вони намагаються атакувати ще й "в лоб". Те, що ворог там робить такі м'ясні штурми, дозволяє нищити велику кількість живої сили ворога і техніку, - повідомив він.

За словами голови Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталія Барабаша, кількість росіян, які там атакують, "просто зашкалює".

"Вони лізуть з усіх щілин. Окупанти почали використовувати важкі бомби, авіаційні удари - і коксохімічний завод майже повністю зруйнований. Тому тримати оборону не так зручно як тоді, коли він був як фортеця, зараз - це руїни", - зазначив Гетьман.

Нагадаємо, російський "військкор" показав втрати окупантів під Авдіївкою.

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