Окупанти лізуть з усіх сторін: Барабаш розповів про третю хвилю наступу на Авдіївку

Російська окупаційна армія розпочала третю хвилю наступу на Авдіївку в Донецькій області. Війська РФ не припиняють штурмові дії.

Про це під час телемарафону розповів очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Лізуть (окупанти - Ред.) з усіх напрямків: з флангів, з півдня, з півночі - як вони робили це і раніше. На промку полізли, плюс намагаються певні штурмові дії проводити з боку Донецька через Спартак (село під Авдіївкою - Ред.) Лізуть з усіх сторін. Дуже багато застосовують піхоти. На промку поїхала техніка. Там є асфальтне покриття. Воно пошкоджене, зруйноване, але тим мне менше, основа певна є. Техніку вони там пускають", - розповів Барабаш.

За його словами, третя хвиля штурму армії РФ відрізняється від першої і другої. Зокрема, відмінність у тому, що загарбники раніше йшли колонами.

"Перша (хвиля - Ред.) - взагалі йшли, як на парад. Друга - колони розділили і мінімум з трьох напрямків намагалися йти. Зараз вони відкрили четвертий напрямок - зі сторони Донецька - зі Спартака. Плюс додали промку. Більше намагаються розтягнути по лінії фронту".

Барабаш зауважив, що наразі поки погодні умови не дають ворогу більше застосовувати техніки. Втім, прогнозує він, РФ буде застосовувати її набагато більше.

На цій ділянці фронту активно працює російська авіація. Ворог скидає КАБи. Крім того, окупанти протягом кількох останніх днів збільшили застосування касетних бомб. За добу армія РФ завдає десятки авіабомбових ударів, по місту відбувається 30-40 масованих обстрілів.

"Касетами" вони по місту не працюють. Більше працюють по позиціях навколо міста. По місту використовують КАБи. Найбільше працюють КАБами-500. У середньому - від 8 до 20 авіабомбових ударів за добу відбувається по місту", - каже очільник МВА.

Нагадаємо, за словами Барабаша, в Авдіївці від 10 жовтня – найзапекліші бої за всю війну. Ворог тисне на Авдіївський коксохім, промзону, село Степове. Вся лінія оборони під напругою.

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