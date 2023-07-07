Окупанти максимально тиснуть на ЗСУ на півдні та влаштували нетиповий обстріл: деталі від Гуменюк

Російські війська намагаються максимально тиснути на українських бійців на півдні, однак у ніч проти 7 липня дуже потужно працювали ЗСУ – атакували і захищались.

Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини" 7 липня.

"На нашому напрямку лінія фронту пов'язана з водою, ворог особливо скаженіє з цього приводу і намагається тиснути максимально. Цієї ночі дуже потужно працювали і наші бійці в сенсі захисту і атаки, і ворог не давав спокою", – поінформувала Гуменюк.

Нетипові обстріли

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Вона уточнила, що російські загарбники вели обстріли в ніч проти 7 липня, намагаючись завдати максимального ураження. Йдеться про Інгулець, Високе та Олександрівку на правому березі, глибше за лінію фронту.

"Зокрема, застосували нетиповий спосіб – ракети С-300 по мирному населенню, били по правому берегу, намагаючись нанести максимальне ураження. Як завжди, під ураженням опинилися житлові квартали кількох населених пунктів і заклади освіти – школи, дитячі садки", – розповіла речниця Сил оборони півдня.

Вона додала, що зафіксовані руйнування, уточнюється інформація щодо постраждалих.

"Їм неспокійно через те, що ми активні, і вони намагаються тиснути на мирне населення", – пояснила Гуменюк.

Атаки безпілотниками

Речниця Сил оборони також повідомила, що на півдні було неспокійно через атаку російськими дронами Shahed іранського виробництва.

"10 таких апаратів було знищено силами ППО у нашій зоні відповідальності – 7 над Миколаївщиною, 3 на Криворіжжі. Але ворог продовжує атакувати: вдарив по рекреаційній зоні Очакова, сталося займання, але інформації про постраждалих не надходило. На Криворіжжі влучили в приватне підприємство, спалахнула дуже потужна пожежа, але люди не постраждали, вогнеборці впорались", – розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, напередодні речниця ОК "Південь" повідомила, що окупанти зазнають дуже суттєвого тиску на Запорізькому напрямку, тож намагаються максимально тиснути на Дніпровському, безпосередньо через Дніпро обстрілюючи правий берег звільненої Херсонщини.

Що відбувається на фронті

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 7 липня, російські загарбники зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу там сталося 30 бойових зіткнень. Ворог також завдав 57 авіаударів по Україні.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські війська просунулися на південний захід від Бахмута, а також здійснили контрнаступальні операції вздовж адмінкордону між Запорізькою та Донецькою областями.

Окупанти в ніч проти 7 липня атакували дронами Дніпропетровщину. Там уламки збитого БПЛА впали на автівку з людьми, є загиблі.

На ранок 7 липня російські втрати у війні проти України становлять 232 810 бійців. Так, лише за минулу добу ворог втратив 510 військових і десятки одиниць військової техніки та озброєння.

Контрнаступ триває успішно: Росія втрачає всі свої переваги

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