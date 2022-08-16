Окупанти масовано обстріляли Дніпропетровщину з реактивних систем: є руйнування та травмовані

Окупанти з реактивних систем вкотре обстріляли Дніпропетровщину. Внаслідок чого пошкоджені приватні будинки, газопровід, лінії електропередач та склад із зерном.

Про це повідомили в пресслужбі Прокуратури області.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Як стало відомо, окупанти в ніч на 16 серпня обстріляли з реактивних систем населений пункт Червоногригорівка Нікопольського району. Внаслідок чого пошкоджено приватні будинки, газопровід, лінії електропередач та склад із зерном.

Крім того, росіяни завдали удару з РСЗВ “Торнадо-С” по селу Велика Костромка та Мар’янське Криворізького району.

За процесуального керівництва Нікопольської, Криворізької східної окружних прокуратур здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

“Внаслідок обстрілу отримали поранення дві жінки. Пошкоджено 11 приватних домогосподарств, газопровід, сільськогосподарська техніка та автомобіль На місці подій працюють прокурори, слідчі поліції, експерти. Будь-які військові об’єкти на цих територіях відсутні”, - розповіли в прокуратурі області.

Нагадаємо, що окупанти лише в одному районі на Дніпропетровщині влучили у 40 багатоквартирних будинків, обстріляли три школи.

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